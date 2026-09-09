MINSA evalúa contratar médicos especialistas extranjeros: estas son las áreas con mayor escasez

El Ministerio de Salud (MINSA) analiza la posibilidad de contratar médicos especialistas extranjeros para atender el déficit de profesionales que enfrenta el sistema público de salud en Panamá.

La entidad explicó que estas eventuales contrataciones en el exterior estarían dirigidas exclusivamente a cubrir vacantes críticas en las que no exista disponibilidad de personal panameño calificado.

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La medida se encuentra en análisis como parte de las evaluaciones que realiza el Ejecutivo frente a la creciente necesidad de profesionales en áreas de alta complejidad asistencial.

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¿Qué especialistas hacen falta en Panamá?

De acuerdo con el MINSA, las especialidades que actualmente presentan una mayor escasez de profesionales son:

Cardiología

Anestesiología

Oncología

El Ministerio señaló que la falta de especialistas en estas áreas constituye un desafío que no solo enfrenta Panamá, sino que también se presenta a nivel internacional.

El @MINSAPma indica que el déficit de profesionales en el sistema público de salud, se está analizando la posibilidad de contratar médicos especialistas extranjeros.



Detalla que “las eventuales contrataciones en el exterior se contemplarán únicamente para cubrir vacantes… pic.twitter.com/vsx9rgM5db — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

Por ello, las autoridades evalúan alternativas para garantizar la disponibilidad de profesionales necesarios para atender a los pacientes en el sistema público.

Contratación de extranjeros tendría condiciones

El MINSA aclaró que la eventual contratación de profesionales extranjeros no estaría planteada como una sustitución general del personal panameño.

“Las eventuales contrataciones en el exterior se contemplarán únicamente para cubrir vacantes críticas donde no exista disponibilidad de personal panameño calificado”, indicó la entidad.

De esta manera, la contratación internacional estaría condicionada a la existencia de plazas en áreas consideradas críticas y a la falta de profesionales panameños disponibles para ocuparlas.

MINSA avanza en descentralización de los servicios de oncología

Paralelamente, el Ministerio de Salud informó que avanza en un proceso de descentralización oncológica, mediante la regionalización de los servicios para acercar la atención especializada a distintas zonas del país.

Como parte de este proceso se contempla la apertura de nuevos puntos de atención en las provincias centrales y la región occidental.

Entre los puntos mencionados se encuentra Bugaba, en la provincia de Chiriquí, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura de los servicios oncológicos.

El MINSA señaló que esta estrategia busca avanzar hacia una atención que abarque todo el territorio nacional, reduciendo la necesidad de que los pacientes tengan que trasladarse hasta la capital para recibir determinados servicios especializados.

La posible contratación de especialistas extranjeros y la regionalización de los servicios forman parte de las medidas que analiza y desarrolla el Gobierno para responder a la demanda de atención médica especializada en el país.