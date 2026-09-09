Pasajero dijo llevar B/.8 mil, pero Aduanas encontró más de B/.11 mil en su equipaje

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas realizaron una verificación a un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la terminal aérea de Panamá Pacífico, donde detectaron una diferencia entre la cantidad de dinero en efectivo declarada y la encontrada en su equipaje.
Sin embargo, durante la verificación correspondiente se efectuó un conteo secundario, mediante el cual se determinó que en su equipaje mantenía un total de B/.11,456 en efectivo. La diferencia detectada entre el monto declarado y el dinero encontrado fue de B/.3,456.
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¿Qué ocurrió después de la verificación por Aduanas?
Tras el hallazgo, los inspectores aplicaron los procedimientos establecidos para este tipo de casos.
La situación fue posteriormente remitida a las instancias competentes, que deberán determinar las acciones correspondientes de acuerdo con las normas aplicables.
Aduanas reiteró la importancia de cumplir con los procedimientos de declaración y control establecidos para el ingreso y salida de dinero en efectivo del país.