CSS supera los B/.10 millones mensuales en pagos en línea: así puedes pagar tu planilla sin ir a una agencia

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que actualmente recauda más de B/.10 millones mensuales mediante el sistema de pago de planillas patronales y voluntarias con tarjetas de débito y crédito Visa y MasterCard.

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La modalidad de pago en línea fue habilitada en marzo de 2025 y, catorce meses después, registra más de 7 mil transacciones mensuales, según informó la institución. La CSS destacó que el crecimiento refleja una mayor utilización de sus servicios digitales por parte de empleadores y asegurados.

CSS: ¿Cuánto han aumentado los pagos en línea?

La institución explicó que la evolución del sistema ha sido significativa desde su puesta en funcionamiento. Durante el primer mes, en marzo de 2025, los recaudos mediante esta modalidad alcanzaron aproximadamente B/.6 mil. En abril de ese mismo año, la cifra aumentó hasta B/.500 mil mensuales.

La @CSSPanama dio a conocer que más de B/.10 millones de dólares mensuales están siendo recaudados a catorce meses de haber habilitado el pago de planillas patronales y voluntarias mediante tarjetas de débito y crédito (Visa y MasterCard).



Indicó que esto refleja “una creciente… pic.twitter.com/BWH9Ins7sv — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

Ahora, poco más de un año después, la plataforma procesa más de B/.10 millones cada mes, de acuerdo con los datos proporcionados por la CSS. Además, actualmente se registran más de 7 mil transacciones mensuales.

¿Cómo pagar la planilla de la CSS por internet?

Los empleadores y asegurados que necesiten realizar sus pagos pueden utilizar el portal Mi Caja Digital de la CSS.

Para realizar el trámite deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal Mi Caja Digital .

. Seleccionar la opción “Pago de Planilla 24-7” .

. Introducir los datos de la tarjeta de débito o crédito.

Registrar el correo electrónico y completar la información solicitada.

Verificar el monto correspondiente al aviso de cobro.

Confirmar la transacción.

Esperar la generación del comprobante digital, que aparecerá en pantalla y será enviado al correo electrónico registrado.

¿Qué ventajas tiene pagar la planilla en línea?

La CSS explicó que la pasarela de pagos permite realizar las transacciones desde cualquier lugar y a cualquier hora, sin necesidad de acudir personalmente a una agencia de la institución.

Una vez efectuado el pago, el sistema actualiza automáticamente el estado de la obligación y genera un comprobante digital. De acuerdo con la entidad, este mecanismo busca simplificar el trámite, reducir los tiempos de espera y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de empleadores y asegurados.

El crecimiento de los pagos digitales marca un cambio en la manera en que los usuarios realizan sus trámites con la CSS, al contar con una alternativa que permite gestionar el pago de las planillas sin trasladarse a una agencia.