CSS recauda más de B/.10 millones mensuales mediante pagos en línea de Mi Caja Digital

La Caja de Seguro Social (CSS), a catorce meses de haber habilitado el pago de planillas patronales y voluntarias mediante tarjetas de débito y crédito (Visa y MasterCard), ha recaudado más de B/. 10 millones mensuales a través de la plataforma Mi Caja Digital, lo que refleja una creciente adopción de los servicios en línea por parte de empleadores y asegurados.
Actualmente, la plataforma registra más de 7 mil transacciones mensuales, lo que demuestra la efectividad de este servicio por su rapidez, seguridad y facilidad de acceso. Entre los principales usuarios destacan los empleadores de trabajadores domésticos, quienes han realizado más de 1,200 pagos mediante este mecanismo.
La pasarela de pagos permite efectuar los trámites desde cualquier lugar y a cualquier hora, sin necesidad de acudir a una agencia de la CSS. Una vez realizado el desembolso, el sistema actualiza automáticamente el estado de la cuenta y genera un comprobante digital, lo que simplifica la gestión y elimina los tiempos de espera.
Paso a paso para realizar el pago en línea
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Ingresar al portal oficial: micajadigital.css.gob.pa.
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Seleccionar la opción Pago de Planilla 24-7.
Digitar los datos de la tarjeta de débito o crédito, el correo electrónico y la información solicitada por el sistema.
Verificar que el monto a cancelar coincida con el aviso de cobro.
Confirmar la transacción para generar el comprobante digital en pantalla y recibir una copia en el correo electrónico registrado.