CSS recauda más de B/.10 millones mensuales mediante pagos en línea de Mi Caja Digital

La Caja de Seguro Social ( CSS ), a catorce meses de haber habilitado el pago de planillas patronales y voluntarias mediante tarjetas de débito y crédito (Visa y MasterCard), ha recaudado más de B/. 10 millones mensuales a través de la plataforma Mi Caja Digital, lo que refleja una creciente adopción de los servicios en línea por parte de empleadores y asegurados.

Cuando esta modalidad entró en funcionamiento, en marzo de 2025, la recaudación alcanzó B/. 6 mil durante el primer mes; en abril ascendió a B/. 500 mil y, poco más de un año después, la plataforma procesa más de B/. 10 millones cada mes, lo que evidencia un cambio significativo en la forma en que los usuarios cumplen con sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

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Actualmente, la plataforma registra más de 7 mil transacciones mensuales, lo que demuestra la efectividad de este servicio por su rapidez, seguridad y facilidad de acceso. Entre los principales usuarios destacan los empleadores de trabajadores domésticos, quienes han realizado más de 1,200 pagos mediante este mecanismo.

La pasarela de pagos permite efectuar los trámites desde cualquier lugar y a cualquier hora, sin necesidad de acudir a una agencia de la CSS. Una vez realizado el desembolso, el sistema actualiza automáticamente el estado de la cuenta y genera un comprobante digital, lo que simplifica la gestión y elimina los tiempos de espera.

Paso a paso para realizar el pago en línea