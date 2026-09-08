Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2026 - 17:23

MIDES busca fortalecer la alfabetización con el programa Muevete por Panamá

El programa Muévete Por Panamá del MIDES abre puertas a nuevas oportunidades educativas para adultos.

Programa Muévete por Panamá.

Programa Muévete por Panamá.

MIDES
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Más de cuatro mil personas incluyendo 2588 mujeres han dado sus primeros pasos en la lectura y la escritura durante los últimos 26 meses, como parte del programa Muévete por Panamá por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Panamá encabeza el alcance territorial con 885 beneficiarios. Seguido de la comarca Ngäbe-Buglé con 759. Mientras que Panamá Oeste suma 527 y Bocas del Toro 492 personas alfabetizadas.

El MIDES utiliza el método Yo Si Puedo llevando ambientes de aprendizaje hasta hogares y comunidades. Desde 2007, la iniciativa acumula 86,519 participantes en todo el país.

MIDES busca continuar con el proceso Mi Nueva Meta, que facilita el retorno a la educaci&oacute;n b&aacute;sica.

MIDES busca continuar con el proceso Mi Nueva Meta, que facilita el retorno a la educación básica.

Actualmente, el MIDES busca continuar con el proceso Mi Nueva Meta, que facilita el retorno a la educación básica. Actualmente, 118 personas cursan primaria y se prevé que la primera promoción finalice en el primer trimestre de 2027.

Mientras tanto, 355 estudiantes permanecen en formación, distribuidos en 131 ambientes de aprendizaje y acompañados por 89 maestros voluntarios.

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