MIDES busca fortalecer la alfabetización con el programa Muevete por Panamá

Más de cuatro mil personas incluyendo 2588 mujeres han dado sus primeros pasos en la lectura y la escritura durante los últimos 26 meses, como parte del programa Muévete por Panamá por parte del Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ).

Panamá encabeza el alcance territorial con 885 beneficiarios. Seguido de la comarca Ngäbe-Buglé con 759. Mientras que Panamá Oeste suma 527 y Bocas del Toro 492 personas alfabetizadas.

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El MIDES utiliza el método Yo Si Puedo llevando ambientes de aprendizaje hasta hogares y comunidades. Desde 2007, la iniciativa acumula 86,519 participantes en todo el país.

MIDES busca continuar con el proceso Mi Nueva Meta, que facilita el retorno a la educación básica. Cortesía

Actualmente, el MIDES busca continuar con el proceso Mi Nueva Meta, que facilita el retorno a la educación básica. Actualmente, 118 personas cursan primaria y se prevé que la primera promoción finalice en el primer trimestre de 2027.

Mientras tanto, 355 estudiantes permanecen en formación, distribuidos en 131 ambientes de aprendizaje y acompañados por 89 maestros voluntarios.