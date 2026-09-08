MIDES busca fortalecer la alfabetización con el programa Muevete por Panamá

Más de cuatro mil personas incluyendo 2588 mujeres han dado sus primeros pasos en la lectura y la escritura durante los últimos 26 meses, como parte del programa Muévete por Panamá por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
El MIDES utiliza el método Yo Si Puedo llevando ambientes de aprendizaje hasta hogares y comunidades. Desde 2007, la iniciativa acumula 86,519 participantes en todo el país.
Actualmente, el MIDES busca continuar con el proceso Mi Nueva Meta, que facilita el retorno a la educación básica. Actualmente, 118 personas cursan primaria y se prevé que la primera promoción finalice en el primer trimestre de 2027.
Mientras tanto, 355 estudiantes permanecen en formación, distribuidos en 131 ambientes de aprendizaje y acompañados por 89 maestros voluntarios.