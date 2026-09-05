MIDES inicia este lunes 7 de septiembre el tercer pago de los PTMC: ¿quiénes cobran primero?

MIDES inicia este lunes 7 de septiembre el tercer pago de los PTMC

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) iniciará este lunes 7 de septiembre el tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) correspondiente a 2026.

De acuerdo con el calendario divulgado por la institución, los beneficiarios que reciben sus transferencias mediante Tarjeta Clave Social podrán cobrar entre el 7 y el 18 de septiembre.

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Posteriormente, del 21 al 25 de septiembre, se realizará la atención a los beneficiarios que viven en áreas de difícil acceso, mediante la modalidad establecida para estas comunidades.

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¿Cuánto dinero desembolsará el MIDES en este pago?

Para este tercer pago de 2026, el MIDES informó que 187,056 panameños recibirán un total de B/.54,445,670 en transferencias monetarias.

La jornada forma parte del esquema de protección social dirigido a personas y familias que cumplen con los criterios establecidos para recibir los beneficios de los PTMC.

Fechas del tercer pago del MIDES

Del 7 al 18 de septiembre: beneficiarios mediante Tarjeta Clave Social .

beneficiarios mediante . Del 21 al 25 de septiembre: beneficiarios residentes en áreas de difícil acceso, mediante la modalidad correspondiente.

MIDES amplía cobertura de beneficiarios

La institución también informó que durante la administración de Beatriz Carles se han incorporado 14,315 nuevos beneficiarios mediante Tarjeta Clave Social.

A esta cifra se suman otros 1,021 beneficiarios de áreas de difícil acceso.

Según el MIDES, la ampliación de la cobertura tiene como objetivo permitir que más personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a los programas de protección social que ofrece el Estado.

Los beneficiarios deberán estar atentos al calendario y a las indicaciones correspondientes a la modalidad mediante la cual reciben su transferencia.