CEPANIM 2026: más comercios podrían aceptar los certificados al 100% de su valor

Los beneficiarios del CEPANIM 2026 podrían contar con más opciones para utilizar estos certificados si avanza un proyecto de ley que busca incentivar a comercios, empresas e instituciones públicas a recibirlos por el 100% de su valor nominal.

La propuesta fue aprobada y modificada en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Víctor Castillo.

El proyecto de ley 663 plantea modificaciones al Código Fiscal y establece mecanismos para incentivar la recepción de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).

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¿Qué propone el proyecto para los CEPANIM?

TReporta

La iniciativa establece que los establecimientos comerciales, personas naturales o jurídicas e instituciones públicas podrían recibir libremente los CEPANIM de los beneficiarios al 100% de su valor nominal, utilizándolos como medio de pago directo para la adquisición de bienes y servicios.

Esto representaría un cambio importante frente a las opciones que actualmente tienen algunos beneficiarios, quienes recurren a cooperativas u otras alternativas para negociar sus certificados.

El dirigente de los jubilados Guillermo Cortés afirmó que alrededor de 30 mil personas ya han recibido el CEPANIM, aunque manifestó preocupación por el proceso financiero y los porcentajes que se descuentan cuando los certificados son negociados.

Cortés señaló que algunos beneficiarios están recurriendo a cooperativas y explicó que las condiciones para aceptar los certificados pueden variar.

¿Cuánto descuentan algunas cooperativas?

Según Cortés, la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Funcionarios de la República de Panamá (COOFREP R.L.), ubicada en calle 67A Este, frente a la planta de Bimbo, cobra un 16.07% al momento de negociar los cuatro certificados del CEPANIM.

El dirigente también mencionó que existen cooperativas que limitan el canje a sus propios socios o a personas que mantienen una cuenta con la entidad.

Otra cooperativa ubicada en Carrasquilla, agregó, atiende aproximadamente a 20 personas por día, de acuerdo con sus declaraciones.

¿Qué beneficio tendrían los comercios que reciban CEPANIM?

El proyecto contempla que, a partir del 1 de enero de 2027, los comerciantes o contribuyentes que hayan aceptado estos certificados durante el ejercicio de su actividad económica puedan utilizar el valor nominal recibido como crédito fiscal para pagar hasta el 65% del Impuesto sobre la Renta (ISR), sobre el saldo acumulado por pagar al 31 de diciembre de 2025.

La propuesta señala además que el saldo acogido a este esquema no generaría recargos, multas ni intereses.

También contempla una deducción o amortización para determinar la renta gravable, de acuerdo con las regulaciones que establezca la Dirección General de Ingresos (DGI).

CEPANIM sería reconocido como instrumento fiscal

La iniciativa propone adicionar un parágrafo al artículo 694 del Código Fiscal para reconocer formalmente los CEPANIM emitidos bajo la Ley 506 de 2026 como un instrumento fiscal compensatorio liberatorio a partir del período fiscal 2027.

La DGI tendría a su cargo la reglamentación del procedimiento para la acreditación digital o el endoso tributario.

El objetivo de la propuesta es generar mayor liquidez para quienes poseen estos certificados y, al mismo tiempo, crear incentivos para que el sector privado los reciba como medio de pago.

De aprobarse definitivamente, los beneficiarios tendrían potencialmente más alternativas para utilizar sus CEPANIM sin asumir los descuentos que actualmente aplican algunas entidades al negociarlos.

Por ahora, se trata de una propuesta que avanzó en primer debate, por lo que todavía debe continuar su trámite legislativo antes de que pueda convertirse en ley y entrar en vigencia.

¿Qué sigue para el proyecto?

La Comisión de Economía y Finanzas también aprobó la creación de una subcomisión para analizar y evaluar el proyecto de ley 494, relacionado con el marco normativo para evaluar subsidios, exoneraciones e incentivos otorgados por el Estado panameño a organizaciones y personas naturales o jurídicas.