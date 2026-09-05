Ley de adopciones en Panamá podría cambiar: buscan agilizar los procesos

La Ley General de Adopciones de Panamá podría ser modificada, luego de que un proyecto que subroga disposiciones de la Ley 46 de 2013 continúa siendo analizado en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, que es discutida bajo la presidencia de la diputada Paulette Thomas, busca actualizar el marco legal que regula los procesos de adopción en el país y establecer mecanismos que permitan que estos procedimientos sean más ágiles y transparentes.

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¿Qué cambios se buscan con el proyecto?

Uno de los principales objetivos de la propuesta es establecer tiempos claros para las investigaciones psicosociales y legales que forman parte de los procesos de adopción.

De acuerdo con lo planteado durante la discusión, se busca que los procedimientos puedan desarrollarse de manera más expedita y que las autoridades tengan la posibilidad de brindar una respuesta oportuna a los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La propuesta también pretende fortalecer las disposiciones legales relacionadas con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Ley de adopciones: Proyecto continúa en análisis

Durante la reunión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia fueron revisados varios artículos del proyecto de ley, con el propósito de robustecer las normas que regulan las adopciones en Panamá.

La discusión parte de la necesidad de actualizar la legislación vigente y procurar que los procesos de adopción sean más efectivos, sin dejar de lado las evaluaciones necesarias para garantizar el bienestar de los menores.

En el análisis participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), además de asesores legales y técnicos de la comisión.

El proyecto todavía se encuentra en etapa de análisis, por lo que los cambios planteados deberán continuar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en modificaciones a la legislación vigente.