Agroferias del IMA: conoce las sedes para este lunes 7 y martes 8 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias programadas para este lunes 7 y martes 8 de septiembre, una oportunidad para que los consumidores puedan adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por el IMA.

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Agroferias del IMA del lunes 7 de septiembre

Estas son las sedes habilitadas para la jornada de este lunes:

Chiriquí

Panamá Oeste

Agroferias del IMA del martes 8 de septiembre

Para este martes también se desarrollarán Agroferias en diferentes puntos del país:

Coclé

Colón

Panamá Este

Comarca Ngäbe Buglé

Darién

Herrera

Panamá Oeste

Panamá

Veraguas

¿Qué debes llevar a la Agroferia?

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El IMA recomienda a los compradores llevar:

Cédula de identidad personal.

Bolsa reutilizable para transportar sus compras.

Las Agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para acercar productos nacionales a los consumidores y promover el consumo de lo producido en Panamá.

Horario: desde las 8:00 a.m.

Antes de dirigirte a una Agroferia, verifica la sede correspondiente al lunes 7 o martes 8 de septiembre para conocer cuál es el punto más cercano a tu comunidad.