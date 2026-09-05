Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2026 - 13:03

Vacaciones en Panamá: actividades gratis para niños y jóvenes este fin de semana

Antes de elegir el plan de vacaciones, las familias pueden revisar si la actividad requiere inscripción previa y si existen restricciones de edad.

Vacaciones en Panamá: actividades gratis para niños y jóvenes este fin de semana
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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las vacaciones escolares ya comenzaron y este fin de semana representa una oportunidad para que niños y jóvenes disfruten de distintas actividades en familia sin necesidad de gastar mucho dinero.

Entre las opciones para aprovechar estos días libres se encuentran parques, campamentos, visitas al Parque Municipal Summit y actividades familiares, además de planes para compartir con familiares, como una visita a la casa de la abuela.

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Opciones para disfrutar las vacaciones

Parques y espacios al aire libre

  • Los parques son una alternativa para que los niños puedan jugar, caminar y disfrutar de actividades recreativas en familia.

Campamentos

  • Los campamentos también forman parte de las opciones para aprovechar las vacaciones escolares, especialmente para niños y jóvenes que buscan actividades recreativas fuera de casa.

Una visita al Parque Municipal Summit

  • El Parque Municipal Summit es otra alternativa para pasar el fin de semana en contacto con la naturaleza y conocer las especies que habitan en este espacio.

Plan familiar en un resort

  • Para las familias que buscan una experiencia diferente, también existen opciones de resorts familiares que pueden convertirse en un plan para estos días de descanso.

Visitas familiares también cuenta

  • No todos los planes de vacaciones tienen que implicar grandes gastos. Una visita a la casa de los abuelos puede convertirse en una oportunidad para que los niños compartan con la familia y disfruten de actividades sencillas.

¿Qué hacer este fin de semana?

Antes de elegir el plan, las familias pueden revisar si la actividad requiere inscripción previa, cuáles son los horarios y si existen restricciones de edad.

La idea es aprovechar las vacaciones escolares con opciones recreativas, educativas y familiares que permitan a niños y jóvenes disfrutar de su tiempo libre.

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