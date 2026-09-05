Vacaciones en Panamá: actividades gratis para niños y jóvenes este fin de semana

Las vacaciones escolares ya comenzaron y este fin de semana representa una oportunidad para que niños y jóvenes disfruten de distintas actividades en familia sin necesidad de gastar mucho dinero.

Entre las opciones para aprovechar estos días libres se encuentran parques, campamentos, visitas al Parque Municipal Summit y actividades familiares , además de planes para compartir con familiares, como una visita a la casa de la abuela.

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Opciones para disfrutar las vacaciones

Parques y espacios al aire libre

Los parques son una alternativa para que los niños puedan jugar, caminar y disfrutar de actividades recreativas en familia.

Campamentos

Los campamentos también forman parte de las opciones para aprovechar las vacaciones escolares, especialmente para niños y jóvenes que buscan actividades recreativas fuera de casa.

Una visita al Parque Municipal Summit

Alcaldía de Panamá

El Parque Municipal Summit es otra alternativa para pasar el fin de semana en contacto con la naturaleza y conocer las especies que habitan en este espacio.

Plan familiar en un resort

Para las familias que buscan una experiencia diferente, también existen opciones de resorts familiares que pueden convertirse en un plan para estos días de descanso.

Visitas familiares también cuenta

No todos los planes de vacaciones tienen que implicar grandes gastos. Una visita a la casa de los abuelos puede convertirse en una oportunidad para que los niños compartan con la familia y disfruten de actividades sencillas.

¿Qué hacer este fin de semana?

Antes de elegir el plan, las familias pueden revisar si la actividad requiere inscripción previa, cuáles son los horarios y si existen restricciones de edad.

La idea es aprovechar las vacaciones escolares con opciones recreativas, educativas y familiares que permitan a niños y jóvenes disfrutar de su tiempo libre.