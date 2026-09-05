Sábado 5 de septiembre: IFARHU aclara horario para entregas de tarjetas de PASE-U hoy

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mediante la aplicación Punch by Caja de Ahorros y tarjetas Mastercard para los estudiantes beneficiarios de la provincia de Panamá Oeste en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 m.d.

La jornada de entrega se desarrollará en la provincia de Chiriquí de igual forma, como parte del proceso correspondiente al primer pago del PASE-U 2026. Ingresa AQUÍ para verificar.

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Dónde será la entrega este sábado 5 de septiembre

Consulte el cronograma de entrega

El IFARHU informó que los beneficiarios pueden consultar el cronograma oficial de entrega a través de la página web y las redes sociales de la institución, donde se detallan las fechas, horarios y centros habilitados para completar el proceso.

Se recomienda asistir el día asignado y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad para agilizar la entrega de las tarjetas.