ENA anuncia cierre en el Corredor Sur desde este viernes hasta el domingo: estos son los horarios

ENA anuncia cierre en el Corredor Sur desde este viernes hasta el domingo

Los usuarios del Corredor Sur deberán tomar precauciones desde este viernes 4 de septiembre debido a cierres parciales nocturnos que se realizarán por trabajos de desinstalación de vallas publicitarias. De acuerdo con ENA , las restricciones se mantendrán durante tres noches consecutivas:

Los trabajos se desarrollarán en horario de 9:00 p. m. a 4:00 a. m.

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Cierre en el Corredor Sur: ¿Cómo será la circulación según ENA?

Durante el horario de los trabajos, solo estará habilitado el carril de alta para la circulación de los vehículos. ENA estableció además un límite de velocidad de 30 km/h mientras se mantengan las restricciones.

La empresa recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización instalada y tomar en cuenta estas modificaciones antes de desplazarse por el Corredor Sur durante las noches del fin de semana. Los cierres parciales responden a trabajos de desinstalación de vallas publicitarias.