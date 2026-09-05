Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2026 - 10:22

¡Atención transportistas! ATTT inicia este sábado inspección obligatoria para obtener las placas 2026

La ATTT inicia este sábado 5 de septiembre la inspección obligatoria para taxis, buses, transporte colegial y turismo. Conozca horarios y lugar.

ATTT inicia este sábado inspección obligatoria

ATTT inicia este sábado inspección obligatoria

@ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició el proceso de verificación e inspección técnica obligatoria para las unidades del transporte público de pasajeros, un requisito necesario para obtener las placas correspondientes al año 2026. El operativo comienza este sábado 5 de septiembre y está dirigido a diferentes modalidades de transporte público.

ATTT: ¿Qué vehículos deben pasar la inspección?

La convocatoria incluye a las unidades de:

  • Transporte selectivo (taxis)
  • Transporte colectivo
  • Transporte colegial
  • Servicio especial de turismo

La revisión contempla las condiciones de los vehículos, por lo que la ATTT recomendó a los prestatarios acudir con las unidades en óptimas condiciones mecánicas y estéticas.

View this post on Instagram

¿Dónde se realizará la inspección?

El proceso se llevará a cabo en la sede principal de la ATTT, ubicada en Los Pueblos 2000.

Los horarios establecidos son:

  • Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • Sábados: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El operativo arranca este sábado 5 de septiembre.

ATTT pide aprovechar las vacaciones escolares

La institución hizo un llamado especial a los conductores de transporte colegial para que aprovechen la semana de vacaciones escolares y realicen el proceso de inspección.

La recomendación busca que los transportistas puedan completar el trámite de manera ágil y evitar afectaciones posteriores en la prestación del servicio a los estudiantes.

La ATTT también recordó que los prestatarios deben presentarse con la documentación completa, además de mantener los vehículos en buenas condiciones, con el objetivo de agilizar la revisión y contribuir a la seguridad vial.

La inspección técnica es un requisito indispensable para avanzar con la obtención de las placas 2026 para las unidades convocadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT anuncia cambios de sentido en calles 70 y 71 de San Francisco desde el 9 de septiembre

Conductora recibe 4 multas de la ATTT en calle 50: pagará B/.155

Grúa quedó atascada bajo un puente y causó tranque en San Miguelito: ATTT impone multa de $1,000

Recomendadas

Más Noticias