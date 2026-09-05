¡Atención transportistas! ATTT inicia este sábado inspección obligatoria para obtener las placas 2026

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició el proceso de verificación e inspección técnica obligatoria para las unidades del transporte público de pasajeros, un requisito necesario para obtener las placas correspondientes al año 2026. El operativo comienza este sábado 5 de septiembre y está dirigido a diferentes modalidades de transporte público.
ATTT: ¿Qué vehículos deben pasar la inspección?
La convocatoria incluye a las unidades de:
- Transporte selectivo (taxis)
- Transporte colectivo
- Transporte colegial
- Servicio especial de turismo
La revisión contempla las condiciones de los vehículos, por lo que la ATTT recomendó a los prestatarios acudir con las unidades en óptimas condiciones mecánicas y estéticas.
¿Dónde se realizará la inspección?
El proceso se llevará a cabo en la sede principal de la ATTT, ubicada en Los Pueblos 2000.
Los horarios establecidos son:
- Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Sábados: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
El operativo arranca este sábado 5 de septiembre.
ATTT pide aprovechar las vacaciones escolares
La institución hizo un llamado especial a los conductores de transporte colegial para que aprovechen la semana de vacaciones escolares y realicen el proceso de inspección.
La recomendación busca que los transportistas puedan completar el trámite de manera ágil y evitar afectaciones posteriores en la prestación del servicio a los estudiantes.
La ATTT también recordó que los prestatarios deben presentarse con la documentación completa, además de mantener los vehículos en buenas condiciones, con el objetivo de agilizar la revisión y contribuir a la seguridad vial.
La inspección técnica es un requisito indispensable para avanzar con la obtención de las placas 2026 para las unidades convocadas.