¡Atención transportistas! ATTT inicia este sábado inspección obligatoria para obtener las placas 2026

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició el proceso de verificación e inspección técnica obligatoria para las unidades del transporte público de pasajeros, un requisito necesario para obtener las placas correspondientes al año 2026. El operativo comienza este sábado 5 de septiembre y está dirigido a diferentes modalidades de transporte público.

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ATTT: ¿Qué vehículos deben pasar la inspección?

La convocatoria incluye a las unidades de:

Transporte selectivo (taxis)

Transporte colectivo

Transporte colegial

Servicio especial de turismo

La revisión contempla las condiciones de los vehículos, por lo que la ATTT recomendó a los prestatarios acudir con las unidades en óptimas condiciones mecánicas y estéticas.

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¿Dónde se realizará la inspección?

El proceso se llevará a cabo en la sede principal de la ATTT, ubicada en Los Pueblos 2000.

Los horarios establecidos son:

Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Sábados: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El operativo arranca este sábado 5 de septiembre.

ATTT pide aprovechar las vacaciones escolares

La institución hizo un llamado especial a los conductores de transporte colegial para que aprovechen la semana de vacaciones escolares y realicen el proceso de inspección.

La recomendación busca que los transportistas puedan completar el trámite de manera ágil y evitar afectaciones posteriores en la prestación del servicio a los estudiantes.

La ATTT también recordó que los prestatarios deben presentarse con la documentación completa, además de mantener los vehículos en buenas condiciones, con el objetivo de agilizar la revisión y contribuir a la seguridad vial.

La inspección técnica es un requisito indispensable para avanzar con la obtención de las placas 2026 para las unidades convocadas.