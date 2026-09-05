Panamá y Ecuador suscriben TDR para negociar acuerdo de complementación económica

Panamá y Ecuador dieron este viernes un nuevo paso para fortalecer sus relaciones comerciales con la suscripción de los Términos de Referencia (TDR) que establecen las bases para negociar un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre ambos países.

El documento fue firmado por el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sahira Moya.

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Los TDR establecen el marco político y técnico para iniciar las negociaciones comerciales bilaterales, bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en consonancia con las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Qué busca este acuerdo entre Panamá y Ecuador?

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el intercambio comercial y generar condiciones favorables para los sectores productivos de ambos países. De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la propuesta busca fortalecer y diversificar el comercio bilateral mediante compromisos que serán negociados de manera gradual y equilibrada.

Durante la firma, Moltó destacó las capacidades de Panamá y su posición estratégica para complementar al sector empresarial ecuatoriano.

El ministro resaltó especialmente la posición geográfica, la conectividad marítima y aérea y la infraestructura portuaria de Panamá, elementos que pueden contribuir a ampliar las oportunidades comerciales entre ambas naciones.

¿Qué temas se negociarán inicialmente?

La primera etapa de las negociaciones contempla distintas áreas relacionadas con el comercio de bienes y las condiciones para facilitar el intercambio.

Entre las materias incluidas están:

Acceso a mercados de bienes.

Reglas de origen.

Facilitación del comercio.

Medidas sanitarias y fitosanitarias.

Obstáculos técnicos al comercio.

Defensa comercial.

Asuntos institucionales.

Solución de controversias.

Los TDR también dejan abierta la posibilidad de incorporar posteriormente otros temas mediante instrumentos complementarios, entre ellos servicios, comercio digital, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) e inversiones.

¿Qué significa la firma de los TDR?

La suscripción de este documento no significa que Panamá y Ecuador ya tengan un nuevo acuerdo comercial vigente.

Lo que establece es la hoja de ruta y las condiciones bajo las cuales ambos gobiernos comenzarán a negociar el futuro Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica.

El proceso deberá avanzar mediante las respectivas rondas de negociación hasta alcanzar compromisos que sean acordados por ambas partes.

Autoridades y empresarios participaron en la firma

En el acto participaron el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha; el embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner; y el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Roberto Kury, además de empresarios ecuatorianos.

Con esta suscripción, Panamá y Ecuador establecen formalmente las bases para avanzar en una negociación que busca ampliar las oportunidades de intercambio y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países.