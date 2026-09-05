Cinco aprehendidos en San Miguelito tras ataque a tiros que dejó a un policía herido

La Policía Nacional aprehendió a cuatro mujeres y un hombre tras un incidente registrado en el distrito de San Miguelito , donde una unidad policial resultó herida por impacto de arma de fuego. De acuerdo con el reporte de la institución, durante las diligencias realizadas en el área, a una de las mujeres aprehendidas se le ubicaron municiones.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Acordonan residencias en San Miguelito

Cuatro mujeres y un hombre fueron aprehendidos por la @policiadepanama, tras un hecho en San Miguelito donde una unidad policial resultó impactada con arma de fuego.



A una de las mujeres se le ubicaron municiones. Varias residencias fueron acordonadas para el desarrollo de… pic.twitter.com/zICQ5biqt2 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 5, 2026

Como parte de las diligencias, varias residencias fueron acordonadas para permitir el desarrollo de las investigaciones y la recolección de elementos relacionados con el caso.

La Policía Nacional informó además que mantiene fuerzas especiales desplegadas en la zona, como parte del operativo que se desarrolla tras el incidente. Las cinco personas permanecen aprehendidas mientras continúan las diligencias correspondientes.

Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones cómo se produjo el intercambio de disparos y la relación de los aprehendidos con el hecho en el que resultó herida la unidad policial.