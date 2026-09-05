Miss Universe Panamá 2026: ¿a qué hora comienza la gran final y dónde verla?

La espera terminó. Este sábado 5 de septiembre se conocerá a la nueva Miss Universe Panamá 2026 , quien tendrá la responsabilidad de representar al país en la edición número 75 del certamen internacional.

La gran final se realizará en la Arena Roberto Durán , donde las candidatas competirán por la corona nacional.

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¿A qué hora comienza Miss Universe Panamá 2026?

La organización estableció el siguiente horario para la gala final:

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026.

sábado 5 de septiembre de 2026. Lugar: Arena Roberto Durán.

Arena Roberto Durán. Apertura de puertas: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Inicio del espectáculo: 8:00 p. m.

Por lo tanto, quienes seguirán el certamen desde casa podrán conectarse desde las 8:00 p. m., hora en que comenzará la transmisión de la gala.

¿Dónde ver Miss Universe Panamá 2026 en vivo?

La gran final podrá seguirse por Telemetro, a partir de las 8:00 p. m.

También estará disponible una transmisión simultánea a través del canal oficial de Telemetro en YouTube, por lo que quienes prefieran seguir el certamen desde una computadora, teléfono celular o dispositivo conectado podrán hacerlo por esa vía.

28 candidatas buscan la corona

La edición 2026 reúne a candidatas que representan diferentes provincias, distritos y regiones del país y que han avanzado en las distintas etapas de la competencia.

La ganadora obtendrá el derecho de representar a Panamá en la 75.ª edición de Miss Universe, que está programada para celebrarse en noviembre de 2026.

La gran final llega después de la Gala Viva Panamá, competencia preliminar realizada el viernes 4 de septiembre también en la Arena Roberto Durán.

Este sábado, finalmente, se conocerá el nombre de la panameña que sucederá a la actual soberana y llevará la bandera nacional al escenario internacional.