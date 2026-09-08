Asamblea Nacional analiza proyecto de ley para agilizar los procesos de adopción en Panamá

En la Asamblea Nacional se analiza el proyecto de ley 140, que modifica la Ley 46 de 2013, General de Adopciones de la República de Panamá. La propuesta busca garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, reducir los tiempos de tramitación y velar por su interés superior.

La iniciativa, presentada por los diputados Manuel Cheng y Janine Prado, es evaluada en una mesa técnica de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas. El espacio de discusión cuenta con la participación de las distintas entidades vinculadas al tema.

Entre los puntos centrales abordados destaca la evaluación psicosocial que realiza la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Al respecto, la representante de la institución, Sherene Pérez Díaz, indicó que este procedimiento deberá completarse en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Asimismo, se propone que, al detectar que un menor se encuentra en situación de peligro o sin cuidado parental, la Senniaf deba brindarle atención psicosocial en las primeras 24 horas.

El proyecto de ley busca establecer una ruta de atención con plazos definidos. La prioridad del proceso será permitir que el menor permanezca o regrese con familiares aptos; solo tras agotar las alternativas de protección familiar se procederá con otras medidas, incluida la adopción, conforme a las garantías previstas en la legislación nacional.