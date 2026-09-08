Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2026 - 10:39

Mulino sobre los viajes de diputados a Taiwán: "No significa que el Ejecutivo lo avale"

José Raúl Mulino reiteró que los viajes e intercambios de diputados panameños con Taiwán no significan un aval del Ejecutivo.

Mulino sobre los viajes de diputados a Taiwán

Mulino sobre los viajes de diputados a Taiwán

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró que los acercamientos, viajes e intercambios que mantienen miembros de la Asamblea Nacional con funcionarios de Taiwán no significan que el Órgano Ejecutivo los avale.

“Los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán no significa que el Ejecutivo lo avale”, señaló el mandatario. “Los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán no significa que el Ejecutivo lo avale”, señaló el mandatario.

Mulino enfatizó que la conducción de la política exterior del país corresponde al Órgano Ejecutivo.

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Mulino: las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo

El presidente reiteró que cualquier acercamiento de diputados panameños con Taiwán debe diferenciarse de la posición oficial del Gobierno en materia de relaciones exteriores.

“Las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo”, afirmó Mulino. “Las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo”, afirmó Mulino.

De esta manera, el mandatario marcó distancia entre las actividades e intercambios que puedan realizar diputados con funcionarios taiwaneses y la política exterior oficial de Panamá.

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