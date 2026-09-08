Mulino sobre los viajes de diputados a Taiwán: "No significa que el Ejecutivo lo avale"

Mulino sobre los viajes de diputados a Taiwán

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , reiteró que los acercamientos, viajes e intercambios que mantienen miembros de la Asamblea Nacional con funcionarios de Taiwán no significan que el Órgano Ejecutivo los avale.

“Los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán no significa que el Ejecutivo lo avale”, señaló el mandatario. “Los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán no significa que el Ejecutivo lo avale”, señaló el mandatario.

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Mulino enfatizó que la conducción de la política exterior del país corresponde al Órgano Ejecutivo.

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Mulino: las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reitera que los intercambios entre diputados panameños y funcionarios de Taiwán "no significa que el Ejecutivo lo avale". https://t.co/YdWWBfJRRS — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

El presidente reiteró que cualquier acercamiento de diputados panameños con Taiwán debe diferenciarse de la posición oficial del Gobierno en materia de relaciones exteriores.

“Las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo”, afirmó Mulino. “Las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo”, afirmó Mulino.

De esta manera, el mandatario marcó distancia entre las actividades e intercambios que puedan realizar diputados con funcionarios taiwaneses y la política exterior oficial de Panamá.