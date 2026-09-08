Mulino sobre los viajes de diputados a Taiwán: "No significa que el Ejecutivo lo avale"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró que los acercamientos, viajes e intercambios que mantienen miembros de la Asamblea Nacional con funcionarios de Taiwán no significan que el Órgano Ejecutivo los avale.
Mulino enfatizó que la conducción de la política exterior del país corresponde al Órgano Ejecutivo.
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Mulino: las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo
El presidente reiteró que cualquier acercamiento de diputados panameños con Taiwán debe diferenciarse de la posición oficial del Gobierno en materia de relaciones exteriores.
De esta manera, el mandatario marcó distancia entre las actividades e intercambios que puedan realizar diputados con funcionarios taiwaneses y la política exterior oficial de Panamá.