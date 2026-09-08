Tocumen: aprehenden a hombre que transportaba 400 paquetes de presunta droga

Un hombre fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante un operativo realizado en Tocumen , luego de ser ubicado cuando se transportaba en un vehículo con 400 paquetes de presunta droga.

La aprehensión se produjo como resultado de una operación policial en este sector de la ciudad de Panamá.

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Durante la acción, los agentes ubicaron en el vehículo los 400 paquetes que presuntamente contienen sustancias ilícitas, por lo que el conductor fue aprehendido y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Investigan procedencia de la presunta droga en Tocumen

Un hombre que se transportaba en un vehículo con 400 paquetes de presunta droga, fue aprehendido por la @policiadepanama en un operativo en Tocumen.pic.twitter.com/g8bsTQFbnq — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la procedencia y destino de la sustancia decomisada, así como establecer la posible participación del aprehendido en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El caso será remitido a las autoridades correspondientes, que deberán definir las medidas legales que correspondan.

La Policía Nacional continúa desarrollando operativos para detectar el traslado y distribución de sustancias ilícitas en distintos puntos del país.