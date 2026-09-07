MINSEG abre convocatoria para jóvenes que quieran estudiar en academias policiales de Estados Unidos

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) abrió una convocatoria dirigida a jóvenes panameños interesados en continuar su formación en academias policiales de Estados Unidos.
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MINSEG: ¿Quiénes pueden aplicar?
La convocatoria está dirigida a jóvenes panameños de 18 a 22 años que cumplan con una serie de requisitos académicos, físicos y personales.
Entre las condiciones establecidas se encuentran:
- Dominar el idioma inglés y su gramática.
- Contar con bachiller en Ciencias.
- Tener un promedio académico entre 4.0 y 5.0, reconocido por el Ministerio de Educación (MEDUCA).
- Los hombres deben tener una estatura mínima de 1.70 metros.
- Las mujeres deben tener una estatura mínima de 1.65 metros.
- Contar con buenas condiciones físicas.
- No tener tatuajes ni perforaciones corporales (piercings).
- Saber nadar.
¿Hasta cuándo se puede presentar la documentación?
Los interesados deberán presentar la documentación requerida entre el 7 de septiembre y el 23 de octubre de 2026.
El MINSEG destacó que esta oportunidad busca contribuir a la preparación profesional de jóvenes panameños y al fortalecimiento de las capacidades de quienes, en el futuro, estarán vinculados al servicio de seguridad del país.