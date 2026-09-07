MINSEG abre convocatoria para jóvenes que quieran estudiar en academias policiales de Estados Unidos

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) abrió una convocatoria dirigida a jóvenes panameños interesados en continuar su formación en academias policiales de Estados Unidos.

La iniciativa busca brindar nuevas oportunidades de preparación profesional y fortalecer la formación de las futuras generaciones que estarán al servicio de la seguridad del país.

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MINSEG: ¿Quiénes pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida a jóvenes panameños de 18 a 22 años que cumplan con una serie de requisitos académicos, físicos y personales.

El Ministerio de Seguridad Pública, @MinSegPma, anunció la apertura de una convocatoria dirigida a jóvenes panameños de 18 a 22 años, interesados en continuar su formación en academias policiales de Estados Unidos.



El @MinSegPma destaca que esta iniciativa brinda nuevas… pic.twitter.com/waeodiuizl — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

Entre las condiciones establecidas se encuentran:

Dominar el idioma inglés y su gramática .

. Contar con bachiller en Ciencias .

. Tener un promedio académico entre 4.0 y 5.0 , reconocido por el Ministerio de Educación (MEDUCA).

, reconocido por el Ministerio de Educación (MEDUCA). Los hombres deben tener una estatura mínima de 1.70 metros .

. Las mujeres deben tener una estatura mínima de 1.65 metros .

. Contar con buenas condiciones físicas .

. No tener tatuajes ni perforaciones corporales (piercings) .

. Saber nadar.

¿Hasta cuándo se puede presentar la documentación?

Los interesados deberán presentar la documentación requerida entre el 7 de septiembre y el 23 de octubre de 2026.

El MINSEG destacó que esta oportunidad busca contribuir a la preparación profesional de jóvenes panameños y al fortalecimiento de las capacidades de quienes, en el futuro, estarán vinculados al servicio de seguridad del país.