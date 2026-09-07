La gran noche del Miss Universe 2026 será el martes 24 de noviembre, cuando el Coliseo de José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, abra sus puertas para recibir la gran final de la 75.ª edición del certamen.
Puerto Rico Entretenimiento - 7 de septiembre de 2026 - 15:31
¿Cuándo es el Miss Universe 2026 y dónde será?
Las participantes del Miss Universe 2026 lucirán sus raíces y tradiciones durante el National Costume Show.
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Tres fechas que prometen espectáculo
- Sábado 21 de noviembre: las candidatas lucirán sus raíces y tradiciones durante el National Costume Show, una de las actividades que más expectativa genera entre los misólogos o amantes de dicho espectáculo.
- Domingo 22 de noviembre: la competencia preliminar, las participantes desfilarán en traje de baño y traje de gala, una jornada clave de cara a la clasificación.
- Martes 24 de noviembre: El momento esperado. La gran final y coronación, donde se conocerá a la nueva Miss Universo.
Finalmente, con este cronograma, Puerto Rico se prepara para recibir esta nueva edición, el cual tendrá la atención internacional de millones de personas durante las jornadas previas a la coronación.
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