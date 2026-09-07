Balacera en la Transístmica: aprehenden a un adulto y un menor presuntamente vinculados

Un adulto y un menor de edad fueron aprehendidos en el corregimiento de Santa Ana por su presunta vinculación con una balacera registrada en Pueblo Nuevo, en el área de la vía Transístmica.
Entre los aprehendidos se encuentra un menor de edad, por lo que las autoridades deberán aplicar el procedimiento correspondiente establecido para adolescentes.
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Balacera ocurrió en Pueblo Nuevo
El tiroteo se registró en el sector de Pueblo Nuevo, generando la movilización de las autoridades para ubicar a los presuntos involucrados.
Tras las diligencias realizadas, un adulto y un menor fueron localizados en Santa Ana, donde se concretaron las aprehensiones.
Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió la balacera y establecer la presunta participación de los aprehendidos.
El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir las medidas correspondientes de acuerdo con las evidencias recopiladas durante la investigación.