MINSEG reúne a autoridades y comunidades de Chepo, Darién y la Comarca Emberá por la seguridad

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) realizó en la comunidad de Higueronal, en Tortí, Chepo, una jornada denominada “Diálogo por la Seguridad”, con la participación de autoridades y representantes de comunidades de Chepo, Darién y la Comarca Emberá.

El encuentro forma parte del Plan Firmeza y busca fortalecer las estrategias de seguridad, prevención del delito y acercamiento entre los estamentos de seguridad, las autoridades locales y la ciudadanía.

La actividad fue encabezada por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, acompañado por el director general del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Larry Solís, y el director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica.

¿Qué se analiza durante el “Diálogo por la Seguridad”?

La jornada sirve como espacio para intercambiar información y analizar los principales desafíos de seguridad que enfrentan estas zonas del país.

El objetivo es establecer estrategias conjuntas que respondan a las necesidades de cada territorio, con énfasis en la prevención del delito y la protección de las comunidades.

Durante las primeras presentaciones, la directora del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Aracelys Casanova, explicó el comportamiento de los principales indicadores de criminalidad.

Esta información es utilizada como herramienta para orientar la toma de decisiones y diseñar acciones de seguridad de acuerdo con la realidad de cada región.

MINSEG destaca programas de prevención

El director de Prevención, Luís Zegarro, presentó los programas y estrategias destinados a prevenir delitos, fortalecer el acercamiento comunitario y atender a jóvenes en riesgo social.

Durante su intervención se resaltó la importancia de actuar de manera anticipada sobre factores que pueden contribuir a la violencia y la delincuencia.

Alerta AMBER, otro de los temas abordados

La directora ejecutiva del Sistema Nacional de Alerta AMBER, adscrito al MINSEG, la comisionada Sumilexy Miller, explicó las acciones encaminadas a mejorar la respuesta institucional ante casos que cumplan con los criterios establecidos para activar este mecanismo.

La Alerta AMBER permite coordinar esfuerzos de búsqueda y difusión de información cuando se cumplen las condiciones para su activación, con el propósito de compartir oportunamente datos esenciales sobre el menor con las autoridades y la ciudadanía.

Durante el encuentro también se destacó la importancia de la coordinación institucional para responder con rapidez ante situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes.

SENAFRONT presenta resultados y capacidades operativas

Por su parte, el director general del SENAFRONT, Larry Solís, presentó los resultados operacionales obtenidos por este estamento en Chepo, Darién y las zonas comarcales que forman parte de sus áreas de responsabilidad.

También se refirió a las capacidades entregadas por el MINSEG para fortalecer las labores de seguridad, entre ellas patrullas, motocicletas, uniformes y botas.

Solís destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre los estamentos de seguridad, las autoridades locales y las comunidades para identificar oportunamente situaciones que puedan afectar la convivencia y tranquilidad ciudadana.

El SENAFRONT reiteró su compromiso con las labores de prevención, vigilancia, protección de las fronteras y acercamiento comunitario, especialmente en las zonas donde la presencia institucional resulta fundamental.

El “Diálogo por la Seguridad” busca que la protección de las comunidades no se limite a la presencia operativa, sino que también incluya la participación ciudadana y el conocimiento de las necesidades de cada territorio para establecer respuestas coordinadas.