Sismo de magnitud 3.4 se registra al sur de Soná; reportan falta de luz en Guarumal

Un sismo de magnitud 3.4 se registró la tarde de este sábado 5 de septiembre de 2026 al sur de Soná, en la provincia de Veraguas, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El evento ocurrió a las 3:55:32 p.m., hora local, y tuvo una profundidad de 17 kilómetros. De acuerdo con el reporte, el epicentro fue localizado en Panamá, aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Soná.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Sismo en Veraguas: Residentes reportan interrupción eléctrica

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-09-05

Hora: 3:55:32PM hora local

Magnitud: 3.4

Profundidad: 17km

Localizado en Panamá a 40km al sur de Soná pic.twitter.com/gUbd9daEoG — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) September 5, 2026

Tras el movimiento telúrico, residentes de Guarumal reportaron falta de suministro eléctrico en el área. Hasta el momento, no se ha establecido si la interrupción del servicio eléctrico está relacionada directamente con el sismo.

El reporte del Instituto de Geociencias mantiene el evento en condición preliminar, por lo que los datos de magnitud, ubicación o profundidad podrían ser ajustados posteriormente.