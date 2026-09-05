Sismo de magnitud 3.4 se registra al sur de Soná; reportan falta de luz en Guarumal

Un sismo de magnitud 3.4 se registró la tarde de este sábado 5 de septiembre de 2026 al sur de Soná, en la provincia de Veraguas, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
Sismo en Veraguas: Residentes reportan interrupción eléctrica
Tras el movimiento telúrico, residentes de Guarumal reportaron falta de suministro eléctrico en el área. Hasta el momento, no se ha establecido si la interrupción del servicio eléctrico está relacionada directamente con el sismo.
El reporte del Instituto de Geociencias mantiene el evento en condición preliminar, por lo que los datos de magnitud, ubicación o profundidad podrían ser ajustados posteriormente.