Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2026 - 21:42

Realizan acto de conmemoración por los 49 años de la firma de los Tratados Torrijos - Carter

Este lunes se llevó a cabo un acto de conmemoración por los 49 años de la histórica firma de los Tratados Torrijos - Carter, entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos el 7 de septiembre de 1977.

Benita De León
Por Benita De León

Este lunes se llevó a cabo un acto de conmemoración por los 49 años de la histórica firma de los Tratados Torrijos - Carter, entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos el 7 de septiembre de 1977.

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