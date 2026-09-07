Este lunes se llevó a cabo un acto de conmemoración por los 49 años de la histórica firma de los Tratados Torrijos - Carter, entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos el 7 de septiembre de 1977.
Panamá Nacionales - 7 de septiembre de 2026 - 21:42
Realizan acto de conmemoración por los 49 años de la firma de los Tratados Torrijos - Carter
Este lunes se llevó a cabo un acto de conmemoración por los 49 años de la histórica firma de los Tratados Torrijos - Carter, entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos el 7 de septiembre de 1977.
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