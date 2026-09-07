Ministerio de Gobierno revisa expedientes de privadas de libertad de La Esmeralda.

Más de 200 expedientes de privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Femenino La Esmeralda fueron revisados este fin de semana por la Junta Técnica del penal y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, como parte del proceso de evaluación para optar por el Plan Libertad.

La jornada se desarrolló tras el anuncio de la reactivación de este programa de resocialización, iniciativa que genera oportunidades de formación, capacitación y reinserción para la población penitenciaria.

Durante la revisión, la titular de Gobierno participó directamente en la evaluación individual de las reclusas para verificar sus avances y condiciones. Asimismo, sostuvo un encuentro con las privadas de libertad, a quienes instó a mantener la disciplina y el compromiso con su proceso.

Como parte del recorrido por el centro, la ministra también inspeccionó los talleres de costura y bordado, así como las áreas de huertos, espacios donde se fortalecerán los programas de capacitación.

La evaluación de expedientes constituye uno de los primeros pasos en la ejecución del Plan Libertad, orientado a reforzar la política de reinserción del Ministerio de Gobierno.