Tecnología Actualidad -  8 de septiembre de 2026 - 09:53

WhatsApp se renueva: Conoce las nuevas funciones

WhatsApp anunció nuevas funciones buscando mejorar la experiencia de sus usuarios y facilitar la comunicación.

WhatsApp anunció nuevas funciones 

WhatsApp anunció nuevas funciones 

WhatsApp Web
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

WhatsApp vuelve a sorprender a sus usuarios con nuevas funciones que prometen hacer más practica y completa la experiencia de comunicación, al añadir WhatsApp para iPad, CarPlay y Android Auto, mejoras PDF y compartir lo que estas escuchando.

Estas son las nuevas mejoras que llegan a la app

Permite registrarse directamente desde un iPad sin necesidad de vincularse previamente a un teléfono. La aplicación también amplió sus funciones para conductores mediante CarPlay y Android Auto, permitiendo enviar, responder mensajes y realizar llamadas sin tocar el celular.

Además, incorpora nuevas opciones para trabajar archivos PDF desde la computadora y compartir música de Spotify y Apple Music directamente en los estados.

Finalmente, las innovaciones ya comenzaron a implementarse, aunque su funcionalidad puede variar dependiendo del dispositivo y la región.

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