WhatsApp se renueva: Conoce las nuevas funciones

WhatsApp vuelve a sorprender a sus usuarios con nuevas funciones que prometen hacer más practica y completa la experiencia de comunicación, al añadir WhatsApp para iPad, CarPlay y Android Auto, mejoras PDF y compartir lo que estas escuchando.
Estas son las nuevas mejoras que llegan a la app
Permite registrarse directamente desde un iPad sin necesidad de vincularse previamente a un teléfono. La aplicación también amplió sus funciones para conductores mediante CarPlay y Android Auto, permitiendo enviar, responder mensajes y realizar llamadas sin tocar el celular.
Además, incorpora nuevas opciones para trabajar archivos PDF desde la computadora y compartir música de Spotify y Apple Music directamente en los estados.
Finalmente, las innovaciones ya comenzaron a implementarse, aunque su funcionalidad puede variar dependiendo del dispositivo y la región.