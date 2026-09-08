WhatsApp se renueva: Conoce las nuevas funciones

WhatsApp vuelve a sorprender a sus usuarios con nuevas funciones que prometen hacer más practica y completa la experiencia de comunicación, al añadir WhatsApp para iPad, CarPlay y Android Auto, mejoras PDF y compartir lo que estas escuchando.

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Estas son las nuevas mejoras que llegan a la app

Permite registrarse directamente desde un iPad sin necesidad de vincularse previamente a un teléfono. La aplicación también amplió sus funciones para conductores mediante CarPlay y Android Auto, permitiendo enviar, responder mensajes y realizar llamadas sin tocar el celular.

Además, incorpora nuevas opciones para trabajar archivos PDF desde la computadora y compartir música de Spotify y Apple Music directamente en los estados.

Finalmente, las innovaciones ya comenzaron a implementarse, aunque su funcionalidad puede variar dependiendo del dispositivo y la región.