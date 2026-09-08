Fútbol Deportes -  8 de septiembre de 2026 - 08:35

LPF: Así queda la tabla de posiciones tras la Jornada 7 del Apertura 2026

Descubre cómo marcha la tabla de posiciones de la LPF tras la Jornada 7, con Plaza Amador como líder de la Conferencia Este.

LPF Plaza Amador- Jornada 7 

LPF Plaza Amador- Jornada 7 

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Plaza Amador se mantiene firme en la cima de la Conferencia Este tras la Jornada 7 que dejó movimientos importantes en las tablas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol LPF.

Los datos oficiales de la LPF muestran como Plaza Amador se mantiene en frente de la tabla de posiciones, mientras que el San Francisco lucha por escalar y recuperar posición en la competencia.

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