Sigue en vivo el partido entre el UMECIT FC y CAI por la jornada 7 de la LPF, desde el COS Sport Plaza, a partir de las 8:00 p. m., a través de la señal de RPC TV.
LPF Deportes - 7 de septiembre de 2026 - 19:45
VIDEO | EN VIVO: UMECIT FC vs. CAI por la jornada 7 de la LPF
Sigue en vivo el partido entre el UMECIT FC vs. CAI desde el COS Sport Plaza, por la jornada 7 de la LPF.
Te puede interesar:
LPF al Día: Duelos de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026
VIDEO | EN VIVO: UMECIT FC vs. CAI por la jornada 7 de la LPF
Recomendadas
Puerto Rico