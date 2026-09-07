LPF Deportes -  7 de septiembre de 2026 - 19:45

VIDEO | EN VIVO: UMECIT FC vs. CAI por la jornada 7 de la LPF

Sigue en vivo el partido entre el UMECIT FC vs. CAI desde el COS Sport Plaza, por la jornada 7 de la LPF.

UMECIT FC vs. CAI - LPF

UMECIT FC vs. CAI - LPF

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Ana Canto
Por Ana Canto

Sigue en vivo el partido entre el UMECIT FC y CAI por la jornada 7 de la LPF, desde el COS Sport Plaza, a partir de las 8:00 p. m., a través de la señal de RPC TV.

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