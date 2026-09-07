Panamá Nacionales -

Realizan lanzamiento comercial de la NFL por las pantallas de RPC y COS

Este lunes se llevó a cabo el lanzamiento comercial de la transmisión de partidos de la NFL por las pantallas de RPC TV y COS. Puchy Serrano, directora Adjunta Comercial de TV Abierta de Medcom y Liliana Paredes, directora Comercial de Premium, destacaron que se trata de un producto premium que estará al alcance de los panameños. Por su parte, Jorge Tzortzatos, gerente general de Medcom, detalló que cada semana serán transmitidos cuatro partidos por las pantallas de Medcom.