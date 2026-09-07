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ATTT realiza inspección a buses colegiales, transporte colectivo y selectivo

En la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se realiza la primera inspección y verificación a buses colegiales, vehículos de transporte colectivo y selectivo. El director nacional de Control Vehicular, Julio Prados, informó que se verifica que las llantas estén en buen estado, que cuenten con las calcomanías, lámparas en óptimo estado y extintores para brindar un buen servicio a los usuarios.