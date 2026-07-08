Panamá

En los últimos meses se han colocado más de 27 mil multas, revela director de la ATTT

Nicolás Brea, director de la a Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT), indicó que en los últimos días se ha estado ejerciendo el rol de fiscalización, con operativos en diferentes puntos del país, donde se han colocado más de 27 mil multas en los últimos tres meses. Detalló que existen más de 125 mil motocicletas activas en el país, y se trabajará en el plan de educación vial para evitar problemas que se han generado en otros países.