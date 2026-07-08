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Cuarto Poder: 8 de julio de 2026

En Cuarto Poder conversamos por videollamada con Juan Carlos Galindo, director de la Fundación Colombia 2050, sobre el llamado al presidente saliente Gustavo Petro de respeto a la Constitución y para que reconozca los resultados oficiales de las elecciones generales de ese país.

También nos acompañó el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, con quien conversamos sobre su gestión al frente de la institución y sobre la reciente resolución del Consejo Municipal de Panamá para la aplicación de dispositivos de inmovilización de vehículos.

La directora nacional de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social (CSS), Rosilda Robinson, habló sobre el próximo vencimiento del plazo que tienen los asegurados para decidir sobre un cambio en el sistema de pensiones.