Inundaciones en Bocas del Toro: más de 2,300 personas afectadas y 814 en albergues

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que continúa desplegando equipos de respuesta en las comunidades afectadas por las inundaciones en Bocas del Toro, donde las lluvias provocaron deslizamientos de tierra, obstrucciones en las vías de acceso y dejaron varios sectores incomunicados.

La institución explicó que las condiciones meteorológicas y las dificultades para ingresar a algunas comunidades han retrasado las evaluaciones, por lo que el balance continúa actualizándose a medida que se obtiene información de campo.

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Balance preliminar de la emergencia por inundaciones

El @Sinaproc_Panama ingresó a comunidades que permanecían incomunicadas en Bocas del Toro, debido a las inundaciones, deslizamientos y obstrucciones en las vías de acceso.



La entidad señaló que las condiciones meteorológicas y el difícil acceso al terreno impidieron que los… pic.twitter.com/WEyKjSMuzd — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

Hasta las 9:00 p.m. del martes 7 de julio, Sinaproc reportó:

814 personas albergadas .

. 2,355 personas afectadas .

. 670 viviendas impactadas .

. 12 árboles caídos .

. 9 deslizamientos de tierra .

. 1 desprendimiento de roca.

Continúan las labores de asistencia

Los equipos de respuesta permanecen desplegados en las comunidades afectadas para brindar asistencia humanitaria, realizar el monitoreo de las zonas de riesgo y completar el levantamiento de información sobre los daños ocasionados por las lluvias.

Sinaproc indicó que el balance es preliminar y podría variar conforme se logre acceder a las áreas que permanecen incomunicadas.