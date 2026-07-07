Ayuda humanitaria llega a Bocas del Toro para familias afectadas por las inundaciones

Bocas del Toro: distribución de los insumos será entre hoy y mañana

Camiones cargados con alimentos secos y arroz fueron trasladados a Bocas del Toro para reforzar la asistencia a las familias afectadas por las recientes inundaciones en la provincia.

La ayuda consiste en bolsas con insumos de primera necesidad, que serán distribuidas entre las comunidades impactadas por el temporal como parte de la respuesta humanitaria coordinada por las autoridades.

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Bocas del Toro: distribución de los insumos será entre hoy y mañana

Camiones cargados con alimentos secos y arroz fueron trasladados a Bocas del Toro, para entregar bolsas con ayuda humanitaria a las familias afectadas por las inundaciones.

La gobernadora de la provincia, Marcela Madrid, explicó que entre hoy y mañana se realizará la distribución… pic.twitter.com/bIezIF9PBN — Telemetro Reporta (@TReporta) July 7, 2026

La gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, informó que la entrega de las bolsas con alimentos se llevará a cabo entre hoy y mañana, con el objetivo de que la ayuda llegue lo antes posible a las familias que enfrentan las consecuencias de las inundaciones.

Las autoridades mantienen las acciones de atención y apoyo a los residentes afectados, mientras continúan evaluando las necesidades en las comunidades impactadas.