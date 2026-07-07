Ayuda humanitaria llega a Bocas del Toro para familias afectadas por las inundaciones

Camiones cargados con alimentos secos y arroz fueron trasladados a Bocas del Toro para reforzar la asistencia a las familias afectadas por las recientes inundaciones en la provincia.
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Bocas del Toro: distribución de los insumos será entre hoy y mañana
La gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, informó que la entrega de las bolsas con alimentos se llevará a cabo entre hoy y mañana, con el objetivo de que la ayuda llegue lo antes posible a las familias que enfrentan las consecuencias de las inundaciones.
Las autoridades mantienen las acciones de atención y apoyo a los residentes afectados, mientras continúan evaluando las necesidades en las comunidades impactadas.