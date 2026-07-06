INADEH avanza en la actualización de su plataforma de gestión académica.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) llevó a cabo una mesa de trabajo enfocada en la actualización de su Plataforma de Gestión de la Formación, con el propósito de agilizar los procesos académicos.

Durante la jornada se revisaron los procedimientos relacionados con la gestión académica, específicamente las etapas de preinscripción, matrícula y control estudiantil, con el objetivo de evaluar el flujo actual, identificar oportunidades de mejora y definir los cambios necesarios para el sistema.

La sesión reunió a jefes de centros del INADEH, directivos de la institución y personal de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), quienes participaron en un espacio de análisis y colaboración para la optimización de la plataforma Sisged, aportando sus conocimientos y experiencias para fortalecer la transformación de los procesos institucionales.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH, orientadas a modernizar la gestión institucional mediante procesos más eficientes, transparentes y centrados en las necesidades de los usuarios.