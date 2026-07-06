INADEH avanza en la actualización de su plataforma de gestión académica.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) llevó a cabo una mesa de trabajo enfocada en la actualización de su Plataforma de Gestión de la Formación, con el propósito de agilizar los procesos académicos.
La sesión reunió a jefes de centros del INADEH, directivos de la institución y personal de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), quienes participaron en un espacio de análisis y colaboración para la optimización de la plataforma Sisged, aportando sus conocimientos y experiencias para fortalecer la transformación de los procesos institucionales.
Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH, orientadas a modernizar la gestión institucional mediante procesos más eficientes, transparentes y centrados en las necesidades de los usuarios.