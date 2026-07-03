Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 10:42

INADEH: paso a paso para inscribirte al nuevo periodo de cursos gratis

El INADEH iniciará el tercer periodo formativo de 2026 el próximo lunes 6 de julio en sus tres modalidades de inducciones.

El INADEH abre cursos gratuitos.

El INADEH abre cursos gratuitos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las personas interesadas en participar en los cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ya pueden realizar su preinscripción.

El próximo lunes 6 de julio arrancará el tercer periodo formativo de 2026. Según detalló la institución, el inicio de las clases se dará de forma gradual a través de tres modalidades: virtual, presencial y mediante acciones móviles en todo el país.

Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH

Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/.

  • Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.

  • Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente.

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