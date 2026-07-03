INADEH: paso a paso para inscribirte al nuevo periodo de cursos gratis

El INADEH abre cursos gratuitos.

Por Ana Canto Las personas interesadas en participar en los cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ya pueden realizar su preinscripción.

El próximo lunes 6 de julio arrancará el tercer periodo formativo de 2026. Según detalló la institución, el inicio de las clases se dará de forma gradual a través de tres modalidades: virtual, presencial y mediante acciones móviles en todo el país.

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Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos: Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ .

Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.

Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente. Los interesados en participar en alguno de los cursos del @InadehOficial ya pueden preinscribirse.



El próximo lunes 6 de julio arranca el tercer período formativo del 2026, pero los cursos iniciarán de forma gradual. “Tenemos cursos virtuales, presenciales y acciones móviles en… pic.twitter.com/WSJsKz21dU — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026