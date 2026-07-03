INADEH: paso a paso para inscribirte al nuevo periodo de cursos gratis

Las personas interesadas en participar en los cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ya pueden realizar su preinscripción.
Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH
Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos:
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Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/.
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Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.
Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente.