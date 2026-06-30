INADEH abre el tercer período de inscripciones 2026 para cursos gratuitos

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) informó que ya está disponible el tercer período de inscripciones para los cursos que ofrece en todos sus centros de formación a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, las capacitaciones se imparten en modalidades presencial, virtual y a través de acciones móviles. El programa tiene como objetivo proveer a la ciudadanía el acceso a nuevas competencias de aprendizaje y, con ello, facilitar la obtención de mejores oportunidades laborales.