Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 11:23

INADEH abre el tercer período de inscripciones 2026 para cursos gratuitos

De acuerdo con el INADEH, las capacitaciones se imparten en modalidades presencial, virtual y a través de acciones móviles.

INADEH anunció la apertura de nuevos cursos.

INADEH anunció la apertura de nuevos cursos.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que ya está disponible el tercer período de inscripciones para los cursos que ofrece en todos sus centros de formación a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, las capacitaciones se imparten en modalidades presencial, virtual y a través de acciones móviles. El programa tiene como objetivo proveer a la ciudadanía el acceso a nuevas competencias de aprendizaje y, con ello, facilitar la obtención de mejores oportunidades laborales.

¿Cómo realizar la preinscripción en los cursos del INADEH?

Sigue estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial del https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/
  • Inicie sesión utilizando su número de cédula.
  • Diríjase al apartado "Servicios en Línea".
  • Seleccione la opción "Preinscripciones".
  • Busque y elija el curso de su interés.
  • Haga clic en "Preinscribir".
  • Complete la información solicitada para finalizar el proceso.

Recomendaciones antes de registrarse

  • Verifique que sus datos personales estén actualizados.
  • Revise los requisitos específicos de cada curso.
  • Manténgase atento a las notificaciones y comunicaciones del INADEH sobre la aceptación de su preinscripción.
  • Consulte la disponibilidad de cupos antes de completar el trámite.

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