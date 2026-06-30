INADEH abre el tercer período de inscripciones 2026 para cursos gratuitos

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que ya está disponible el tercer período de inscripciones para los cursos que ofrece en todos sus centros de formación a nivel nacional.
¿Cómo realizar la preinscripción en los cursos del INADEH?
Sigue estos pasos:
- Ingrese al portal oficial del https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/
- Inicie sesión utilizando su número de cédula.
- Diríjase al apartado "Servicios en Línea".
- Seleccione la opción "Preinscripciones".
- Busque y elija el curso de su interés.
- Haga clic en "Preinscribir".
- Complete la información solicitada para finalizar el proceso.
Recomendaciones antes de registrarse
- Verifique que sus datos personales estén actualizados.
- Revise los requisitos específicos de cada curso.
- Manténgase atento a las notificaciones y comunicaciones del INADEH sobre la aceptación de su preinscripción.
- Consulte la disponibilidad de cupos antes de completar el trámite.