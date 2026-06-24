INADEH abre inscripciones para curso de instalación y mantenimiento de aires acondicionados.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de inscripciones para el curso de Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados Tipo Split con Tecnología Inverter.
- 29 de junio: Centro de formación Bonifacio Pereira, en El Chorrillo.
- 30 de junio: Centro de formación La Marquesa, en Arraiján.
Por su parte, las inducciones de las clases se dictarán en horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
Requisitos para aplicar a la convocatoria
- Tener entre 18 y 35 años
- Nacionalidad panameña
- Certificado de 9° grado y copia de cédula
- Conocimientos básicos de refrigeración
- Conocimientos básicos de matemáticas y unidades de medida