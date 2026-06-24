INADEH abre inscripciones para curso de instalación y mantenimiento de aires acondicionados. Portal web del INADEH

Por Ana Canto El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de inscripciones para el curso de Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados Tipo Split con Tecnología Inverter.

Las convocatorias se realizarán en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., bajo el siguiente cronograma:

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