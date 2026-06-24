Panamá Nacionales -  24 de junio de 2026 - 16:07

INADEH abre inscripciones para curso de instalación y mantenimiento de aires acondicionados

El INADEH anunció la apertura de inscripciones para el curso de Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados Tipo Split.

INADEH abre inscripciones para curso de instalación y mantenimiento de aires acondicionados.

INADEH abre inscripciones para curso de instalación y mantenimiento de aires acondicionados.

Portal web del INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de inscripciones para el curso de Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados Tipo Split con Tecnología Inverter.

Las convocatorias se realizarán en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., bajo el siguiente cronograma:

  • 29 de junio: Centro de formación Bonifacio Pereira, en El Chorrillo.
  • 30 de junio: Centro de formación La Marquesa, en Arraiján.

Por su parte, las inducciones de las clases se dictarán en horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Requisitos para aplicar a la convocatoria

  • Tener entre 18 y 35 años
  • Nacionalidad panameña
  • Certificado de 9° grado y copia de cédula
  • Conocimientos básicos de refrigeración
  • Conocimientos básicos de matemáticas y unidades de medida
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