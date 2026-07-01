Pago de la Pensión Vitalicia: nueva forma de pago, beneficiarios y monto del MIDES

Pago de la Pensión Vitalicia por el MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció un cambio en la forma de pago de la Pensión Vitalicia de los Héroes Sobrevivientes de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964, con la implementación del sistema de Transferencia Electrónica de Fondos (ACH), en coordinación con el Banco Nacional de Panamá.

La medida permitirá que los beneficiarios reciban su pensión de manera directa en su cuenta bancaria, eliminando la entrega de cheques y agilizando el proceso.

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¿Quiénes reciben el pago por Pensión Vitalicia?

La Pensión Vitalicia está dirigida a los 95 Héroes Sobrevivientes de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964, como reconocimiento permanente por su participación en los hechos históricos relacionados con la defensa de la soberanía nacional.

Este beneficio fue creado mediante la Ley 163 de 2020 y reglamentado por la Resolución No. 293 de 2024.

¿Cuál es el monto de la pensión?

Cada beneficiario recibe una asignación de B/.1,200.00 mensuales, destinada a contribuir con gastos esenciales como:

Alimentación.

Salud.

Vivienda.

Otras necesidades básicas.

¿Cómo se realizará el pago?

A partir del segundo trimestre de 2026, el MIDES dejará de entregar la pensión mediante cheques y comenzará a depositarla directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios mediante el sistema ACH.

Para implementar esta modalidad, el MIDES y el Banco Nacional de Panamá desarrollaron un proceso de bancarización que permitió abrir cuentas a 37 beneficiarios que aún no formaban parte del sistema financiero. El resto ya contaba con cuentas activas para recibir los depósitos.

¿Cuántas veces al año recibirán el dinero?

Con la nueva modalidad, los beneficiarios recibirán el pago todos los meses, en lugar de los desembolsos trimestrales que se realizaban anteriormente.

El 30 de junio de 2026 se efectuó el segundo desembolso del año, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, por un monto total de B/.342,000, destinado a los 95 beneficiarios.

Desde el próximo pago, los depósitos serán mensuales, lo que permitirá que los beneficiarios reciban el dinero de forma más oportuna y sin necesidad de acudir a retirar un cheque.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Social busca ofrecer una atención más eficiente y digna a los Héroes Sobrevivientes de la Gesta Patriótica de 1964, preservando el reconocimiento del Estado a quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional.