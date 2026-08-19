PASE-U por tarjeta: estos son los lugares de entrega del IFARHU esta semana

PASE-U por tarjeta: estos son los lugares de entrega en Colón esta semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició en la provincia de Colón la segunda semana de entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) .

Durante esta jornada también se realiza la actualización y validación de la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, que forma parte del nuevo mecanismo de pago del beneficio.

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En esta segunda semana, la jornada llegará a los siguientes corregimientos:

Sabanitas

Puerto Pilón

Nueva Providencia

Limón

Escobal

Ciricito

La Encantada

Salud

El Guabo

María Chiquita

Portobelo

Cacique

Puerto Lindo

Isla Grande

Nombre de Dios

Viento Frío

Palenque

Miramar

Cuango

Playa Chiquita

Palmira

Santa Isabel

Buena Vista

Salamanca

San Juan

Santa Rosa

De acuerdo con el IFARHU, durante esta jornada serán entregadas 35,582 tarjetas, que beneficiarán a 56,467 estudiantes. El desembolso asociado a esta etapa asciende a B/.6,254,700.00. Los acudientes pueden consultar los lugares y fechas específicas de entrega en el cronograma establecido por la institución.

IFARHU: ¿Qué deben llevar los acudientes para retirar la tarjeta?

Para retirar la tarjeta correspondiente al PASE-U, los acudientes deberán presentar su cédula de identidad personal vigente en el centro de entrega asignado. La atención se realizará en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., de acuerdo con la programación establecida.

Además, el IFARHU recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros en el teléfono celular, ya que esta será validada durante el proceso de entrega.

¿Dónde consultar el calendario de entrega del PASE-U?

Los acudientes deben revisar el cronograma oficial del IFARHU para conocer el sitio y la fecha que corresponden a cada corregimiento. Es importante verificar esta información antes de acudir al punto de entrega para evitar desplazamientos innecesarios.

Con esta segunda semana de jornadas en Colón, el IFARHU continúa con la implementación del nuevo sistema de pago del PASE-U mediante tarjeta, dirigido a facilitar el acceso de los beneficiarios al programa.