Lluvias en Panamá: Sinaproc extiende aviso de prevención hasta el viernes 9 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención por lluvias, tormentas y vientos significativos en Panamá, con vigencia hasta el viernes 9 de octubre de 2026. La vigilancia comprende todo el territorio nacional y las zonas marítimas.
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Ante estas condiciones, Sinaproc mantiene vigilancia debido a la posibilidad de:
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Incrementos en los niveles de ríos y quebradas.
Inundaciones en sectores urbanos y rurales.
Deslizamientos de tierra.
Ráfagas de viento con capacidad de provocar desprendimiento de objetos.
Sinaproc pide tomar precauciones por las lluvias
La institución hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y prestar especial vigilancia a niños y adultos mayores.
Entre las medidas preventivas recomendadas por Sinaproc ante episodios de lluvias y tormentas están evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y mantenerse alejado de áreas susceptibles a inundaciones y deslizamientos.
También se recomienda permanecer atento a los comunicados y actualizaciones emitidos por Sinaproc y el IMHPA. En caso de una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) al 520-4426.