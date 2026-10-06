Lluvias en Panamá: Sinaproc extiende aviso de prevención hasta el viernes 9 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención por lluvias, tormentas y vientos significativos en Panamá, con vigencia hasta el viernes 9 de octubre de 2026. La vigilancia comprende todo el territorio nacional y las zonas marítimas.

De acuerdo con información del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén acumulados máximos de lluvia de entre 25 y 90 milímetros por día. Para un período de 72 horas, los acumulados podrían alcanzar entre 75 y 270 milímetros.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Canal de Panamá anuncia suspensión de agua en Arraiján para el 7 de octubre

Ante estas condiciones, Sinaproc mantiene vigilancia debido a la posibilidad de:

Incrementos en los niveles de ríos y quebradas.

Inundaciones en sectores urbanos y rurales.

Deslizamientos de tierra.

Ráfagas de viento con capacidad de provocar desprendimiento de objetos.

Sinaproc pide tomar precauciones por las lluvias

La institución hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y prestar especial vigilancia a niños y adultos mayores.

Entre las medidas preventivas recomendadas por Sinaproc ante episodios de lluvias y tormentas están evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y mantenerse alejado de áreas susceptibles a inundaciones y deslizamientos.

También se recomienda permanecer atento a los comunicados y actualizaciones emitidos por Sinaproc y el IMHPA. En caso de una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) al 520-4426.