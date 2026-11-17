Lluvias podrían extenderse al norte de la capital @SINAPROC

Por Noemí Ruíz Para este martes 17 de noviembre de 2026, se esperan lluvias ocasionales durante las horas de la mañana en distintos sectores de la vertiente del Caribe panameño. Las precipitaciones también podrían extenderse hacia zonas del norte de la región metropolitana y de Panamá Oeste, según el pronóstico del tiempo.

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