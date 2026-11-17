Para este martes 17 de noviembre de 2026, se esperan lluvias ocasionales durante las horas de la mañana en distintos sectores de la vertiente del Caribe panameño. Las precipitaciones también podrían extenderse hacia zonas del norte de la región metropolitana y de Panamá Oeste, según el pronóstico del tiempo.
¿Dónde se esperan lluvias este martes 17 de noviembre?
Durante la mañana, las precipitaciones podrían registrarse en las siguientes áreas:
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Vertiente del Caribe: lluvias ocasionales a lo largo de la región.
Región metropolitana: posibilidad de lluvias en sectores del norte.
Panamá Oeste: algunas zonas podrían registrar precipitaciones.
El pronóstico compartido corresponde a las condiciones previstas para la mañana. No se proporcionaron detalles sobre el comportamiento del tiempo durante la tarde y la noche.