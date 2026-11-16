El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció una convocatoria de becas internacionales con cobertura del 100%, dirigida a jóvenes panameños de hasta 20 años que hayan culminado el bachillerato y deseen estudiar en INCAE Business School, Costa Rica, a partir de agosto de 2027.
¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la beca del IFARHU?
De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Ser panameños.
Ser graduados de bachillerato.
Tener como máximo 20 años cumplidos al 30 de abril de 2027.
La beca contempla una cobertura del 100% para el programa académico, que se desarrollará bajo la siguiente modalidad:
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75% presencial: entre Costa Rica y Panamá.
25% virtual: mediante clases en línea.
Duración: cuatro años.
Inicio de clases: agosto de 2027.
¿Qué carreras podrán estudiar los beneficiarios?
Los estudiantes seleccionados podrán obtener dos títulos:
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Bachelor of Business Administration: licenciatura en Administración de Empresas.
Master in Management: maestría en Gestión.
El programa busca formar profesionales con conocimientos en administración, transformación digital, tecnologías emergentes y sostenibilidad empresarial.
“El programa prepara a graduados capaces de integrar habilidades de gestión, pensamiento analítico y una comprensión profunda de las tecnologías emergentes y la innovación sostenible”, destaca el IFARHU.
¿Cómo aplicar a la beca internacional del IFARHU?
Los jóvenes interesados pueden consultar los detalles de la convocatoria, la documentación requerida y el procedimiento de postulación a través de los canales oficiales:
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Página web: https://www.ifarhu.gob.pa/convocatorias/
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Teléfono: 502-4732, extensión 6442.
La institución recomienda consultar la información de la convocatoria para conocer las condiciones del programa y completar el proceso de postulación.