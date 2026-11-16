IFARHU ofrece beca del 100% para estudiar en Costa Rica.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció una convocatoria de becas internacionales con cobertura del 100%, dirigida a jóvenes panameños de hasta 20 años que hayan culminado el bachillerato y deseen estudiar en INCAE Business School, Costa Rica, a partir de agosto de 2027.

El programa tiene una duración de cuatro años y permite obtener dos títulos académicos: Bachelor of Business Administration y Master in Management, mediante una modalidad híbrida que combina estudios presenciales en Panamá y Costa Rica con formación en línea.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la beca del IFARHU?

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser panameños.

Ser graduados de bachillerato.

Tener como máximo 20 años cumplidos al 30 de abril de 2027.

La beca contempla una cobertura del 100% para el programa académico, que se desarrollará bajo la siguiente modalidad:

75% presencial: entre Costa Rica y Panamá.

25% virtual: mediante clases en línea.

Duración: cuatro años.

Inicio de clases: agosto de 2027.

¿Qué carreras podrán estudiar los beneficiarios?

Los estudiantes seleccionados podrán obtener dos títulos:

Bachelor of Business Administration: licenciatura en Administración de Empresas.

Master in Management: maestría en Gestión.

El programa busca formar profesionales con conocimientos en administración, transformación digital, tecnologías emergentes y sostenibilidad empresarial.

“El programa prepara a graduados capaces de integrar habilidades de gestión, pensamiento analítico y una comprensión profunda de las tecnologías emergentes y la innovación sostenible”, destaca el IFARHU.

¿Cómo aplicar a la beca internacional del IFARHU?

Los jóvenes interesados pueden consultar los detalles de la convocatoria, la documentación requerida y el procedimiento de postulación a través de los canales oficiales:

Página web: https://www.ifarhu.gob.pa/convocatorias/

Teléfono: 502-4732, extensión 6442.

La institución recomienda consultar la información de la convocatoria para conocer las condiciones del programa y completar el proceso de postulación.