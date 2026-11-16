Secretario general de la FIFA se reúne con directivos de la Federación Panameña de Fútbol

El secretario general de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) , Mattias Grafström, sostuvo este lunes 16 de noviembre una reunión con el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, y el vicepresidente, Fernando Arce, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y continuar impulsando el desarrollo del fútbol en Panamá.

Durante el encuentro, los representantes de ambas organizaciones intercambiaron ideas sobre el trabajo conjunto y las iniciativas orientadas al crecimiento del fútbol panameño, regional e internacional.

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¿Quiénes participaron en la reunión entre la FIFA y la FPF?

Manuel Arias, Presidente de la Federación Panameña de Fútbol, y Fernando Arce, Vicepresidente, recibieron este lunes al Secretario General de la FIFA, Mattias Grafström, en donde sostuvieron una importante reunión para intercambiar ideas y fortalecer el trabajo conjunto, con el… pic.twitter.com/pOmBT31YdW — FEPAFUT (@fepafut) November 16, 2026

Además de Manuel Arias, Fernando Arce y Mattias Grafström, estuvieron presentes:

Miguel Zúñiga: secretario general de la FPF.

Gianni Manca: gerente de la Oficina del Secretario General de la FIFA.

José Rodríguez: líder regional de la Oficina de la FIFA en Panamá.

Derek Canavaggio: gerente sénior de Desarrollo de las Asociaciones Miembros de la FIFA.

La reunión permitió reforzar los vínculos entre la FIFA y la Federación Panameña de Fútbol, con miras a continuar promoviendo iniciativas para el crecimiento de este deporte.

El comunicado no detalla acuerdos específicos ni nuevos proyectos anunciados durante el encuentro.