El secretario general de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Mattias Grafström, sostuvo este lunes 16 de noviembre una reunión con el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, y el vicepresidente, Fernando Arce, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y continuar impulsando el desarrollo del fútbol en Panamá.
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¿Quiénes participaron en la reunión entre la FIFA y la FPF?
Además de Manuel Arias, Fernando Arce y Mattias Grafström, estuvieron presentes:
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Miguel Zúñiga: secretario general de la FPF.
Gianni Manca: gerente de la Oficina del Secretario General de la FIFA.
José Rodríguez: líder regional de la Oficina de la FIFA en Panamá.
Derek Canavaggio: gerente sénior de Desarrollo de las Asociaciones Miembros de la FIFA.
La reunión permitió reforzar los vínculos entre la FIFA y la Federación Panameña de Fútbol, con miras a continuar promoviendo iniciativas para el crecimiento de este deporte.
El comunicado no detalla acuerdos específicos ni nuevos proyectos anunciados durante el encuentro.