Un hombre de 26 años quedó bajo detención provisional tras ser imputado por la presunta comisión de los delitos de violación agravada y robo agravado, relacionados con cinco causas penales en perjuicio de mujeres que utilizaban el servicio de transporte selectivo para trasladarse a sus lugares de trabajo en la ciudad de Panamá.

La medida cautelar fue solicitada por la Sección Primera de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana y ordenada por un juez de garantías, luego de evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

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Mujeres presentan denuncias: ¿Dónde ocurrieron los hechos investigados?

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), los hechos investigados se registraron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en distintos sectores del corregimiento de Ancón, entre ellos:

Albrook, en la vía hacia el aeropuerto.

El área de acceso al Corredor Norte.

Otros sectores de Ancón, en dirección a Amador.

Según las investigaciones, los hechos habrían ocurrido entre las 4:30 a.m. y las 6:50 a.m., cuando las víctimas abordaban vehículos tipo taxi para dirigirse a sus trabajos.

La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente trasladaba a las pasajeras hacia áreas solitarias, donde se habrían cometido los delitos investigados.

Ordenan detención provisional por cinco causas penales

Durante las audiencias de solicitudes múltiples, la Fiscalía presentó los elementos de convicción correspondientes a las cinco causas penales.

Tras escuchar los argumentos, el Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional del hombre mientras continúan las investigaciones.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y apego a la Constitución y la ley.

El imputado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.