La vía de Portobelo, en la provincia de Colón , se encuentra obstruida debido a la caída de un árbol sobre la carretera, situación que afecta la circulación de vehículos por este sector.

Unidades de la Policía Nacional de Panamá brindan apoyo en las labores para retirar el árbol y despejar la vía, con el objetivo de restablecer el paso vehicular y facilitar la movilidad de los ciudadanos.

¿Está habilitado el paso vehicular en la vía de Portobelo?

Por el momento, no se ha confirmado el restablecimiento de la circulación vehicular en el tramo afectado.

Se recomienda a los conductores mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades sobre las condiciones de la carretera y el avance de los trabajos de despeje.