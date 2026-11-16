La Junta Comunal de Don Bosco presentó en conferencia de prensa el itinerario de '' Navidad es en Don Bosco'', un programa que durante diciembre ofrecerá diversas actividades para que los residentes y visitantes disfruten de las tradiciones navideñas del corregimiento.

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La iniciativa contempla propuestas recreativas, culturales y familiares, además de actividades solidarias dirigidas a las personas que atraviesan dificultades económicas.

Más de 10 residencias participarán en la ruta de nacimientos

Una de las principales actividades será la ruta de nacimientos, en la que más de 10 residencias abrirán sus puertas para compartir con la comunidad sus representaciones del nacimiento del Niño Jesús.

En esta iniciativa también participarán iglesias del corregimiento, con el propósito de rescatar esta tradición navideña y promover espacios de encuentro entre vecinos y visitantes.

¿Qué actividades tendrá "Navidad es en Don Bosco"?

La programación contempla diferentes propuestas para disfrutar durante la temporada navideña, entre ellas:

Desfile navideño: con un recorrido para celebrar la llegada de la Navidad.

Alumbrados navideños: en los parques de La Riviera y Villa Catalina.

Bazares navideños: con venta de comidas tradicionales de la época y otros productos.

Eventos musicales: presentaciones en los parques de la comunidad.

Posada y ruta navideña: actividades que se desarrollarán en la ciclovía.

Navidad es en Don Bosco. Cortesía

Navidad también tendrá actividades solidarias

Como parte de esta programación, la Junta Comunal contempla una iniciativa solidaria para apoyar a familias que atraviesan dificultades económicas, mediante la entrega de alimentos.

Esta acción busca compartir el espíritu de la Navidad y brindar acompañamiento a quienes más lo necesitan dentro de la comunidad.

El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, invitó a los residentes y visitantes a sumarse a las actividades de ''Navidad es en Don Bosco'' y participar de esta celebración que busca fortalecer las tradiciones, la convivencia y la unión familiar durante diciembre.