Alcaldía de Panamá abre inscripciones para permisos de venta en 35 parques iluminados esta Navidad 2026

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de inscripciones para los microempresarios interesados en obtener permisos temporales de venta en los 35 parques iluminados, como parte de las actividades navideñas de 2026, bajo la iniciativa «Una Navidad en Familia».
¿Dónde y cuándo inscribirse para los permisos navideños de la Alcaldía de Panamá?
La Alcaldía informó que la jornada de inscripción estará dirigida a microempresarios que deseen participar en las actividades comerciales de los parques iluminados durante la temporada navideña.
Estos son los detalles del proceso:
-
Fechas de inscripción: sábado 14 y lunes 16 de noviembre de 2026.
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: edificio Plaza Las Américas, tercer piso, Calidonia.
Oficina: Subdirección de Microempresarios.
Requisitos para solicitar permisos de venta en los 35 parques iluminados
Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:
-
Paz y salvo vigente.
Cédula de identidad personal vigente.
Carta memorial dirigida al alcalde, en la que se indiquen:
-
Datos generales del emprendimiento.
Productos que ofrecerá.
Rubro al que desea aplicar.
-
Carnés blanco y verde de salud vigentes, únicamente para quienes soliciten permisos relacionados con alimentos y bebidas.
La Alcaldía destacó que los participantes deberán completar satisfactoriamente su inscripción y presentar todos los documentos exigidos dentro del plazo establecido.
¿Cuándo será el sorteo de permisos navideños en Panamá?
El sorteo de permisos navideños se realizará el martes 17 de noviembre de 2026, con los siguientes detalles:
-
Fecha: martes 17 de noviembre.
Horario anunciado: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Mi Pueblito Afroantillano.
La Alcaldía de Panamá informó que los rubros disponibles para participar en el sorteo son:
-
Comestibles con inflamable
Comestibles sin inflamable
Mercancía seca
Ambulante
La institución reiteró que solo podrán participar en el sorteo los solicitantes que hayan completado satisfactoriamente su inscripción y presentado la documentación requerida dentro de las fechas establecidas.
La convocatoria forma parte de los preparativos de la iniciativa «Una Navidad en Familia», que contempla actividades en 35 parques iluminados de la ciudad de Panamá.