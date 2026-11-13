Dos vuelos hacia Estados Unidos retornaron a Panamá por problemas de comunicación aérea, confirma la AAC

Dos vuelos hacia Estados Unidos retornaron a Panamá por problemas de comunicación.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) confirmó que dos vuelos que habían salido de Panamá con destino a Estados Unidos retornaron al país como medida preventiva, debido a los problemas de comunicación reportados en el sistema aeronáutico estadounidense.

Según la institución, la información es preliminar y forma parte del seguimiento que realizan las autoridades panameñas a las operaciones aéreas programadas hacia territorio estadounidense.

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AAC confirma retorno de dos vuelos a Panamá

La Autoridad Aeronáutica Civil explicó que, ante los inconvenientes reportados en las comunicaciones aeronáuticas de Estados Unidos, se ha mantenido vigilante de las operaciones que conectan a ambos países.

De acuerdo con el informe preliminar, dos vuelos regresaron a Panamá por razones preventivas.

Por el momento, la AAC no ha identificado las aerolíneas involucradas, los números de vuelo ni los destinos específicos de las aeronaves.

Panamá mantiene activos los protocolos de seguridad operacional

La AAC informó que el país mantiene activos los protocolos habituales de seguridad operacional y permanece en comunicación con las autoridades aeronáuticas internacionales y las aerolíneas involucradas.

Estas coordinaciones buscan:

Conocer la evolución de los problemas de comunicación reportados en Estados Unidos.

Evaluar posibles afectaciones a los vuelos programados.

Mantener la coordinación con las aerolíneas y organismos internacionales.

Informar oportunamente a los pasajeros sobre cualquier novedad.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad de las operaciones aéreas y aseguró que continuará dando seguimiento a la situación.

Previamente, el Aeropuerto Internacional de Tocumen había advertido sobre posibles retrasos, cancelaciones y modificaciones de itinerarios en vuelos desde y hacia Estados Unidos, por lo que recomendó a los viajeros verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.